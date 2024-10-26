السنغال يكتسح موريتانيا 6-1 ويتوج بلقب أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:08 مساءً - أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، حقق منتخب السنغال فوزا كاسحا على نظيره المنتخب الموريتاني 6-1 ليتوج بطلا لبطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، التي استضافتها مدينة الغردقة في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا هو التتويج الخامس على التوالي لمنتخب السنغال بلقب أمم فريقيا، في 6 نهائيات متتالية شهدت تأهل أسود التيرانجا للمباراة النهائية.

وكان المنتخبان السنغالي والموريتاني ضمنا بتأهلهما بطاقتي التأهل لكأس العالم للكرة الشاطئية، المقرر إقامتها في جزيرة سيشيل العام المقبل، حيث يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني فقط في أمم إفريقيا لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية.

كان منتخب السنغال فاز في نصف النهائي على منتخب مصر 2-1، بينما فاز منتخب موريتانيا في نفس الدور نظيره المغربي.

منتخب مصر يخسر برونزية أمم إفريقيا

خسر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره المغربي ٤-٣ في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًّا بالغردقة، ليفرط في الميدالية البرونزية لصالح منتخب المغرب.

وكان منتخب مصر خسر مباراة الدور نصف النهائي أمام السنغال، ليفشل في تحقيق حلم التأهل لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في جزيرة سيشيل العام المقبل.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة

وكان منتخب مصر تصدر المجموعة الأولى برصيد ٩ نقاط بعد الفوز على منتخبات غانا، وتنزانيا والمغرب في دور المجموعات.

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