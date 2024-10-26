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سام مرسي خارج مباراة إيبسويتش تاون وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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سام مرسي خارج مباراة إيبسويتش تاون وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

سام مرسي خارج مباراة إيبسويتش تاون وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - أعلن الجهاز الفنى لفريق إيبسويتش تاون الإنجليزي تشكيل الفريق لمواجهة برينتفورد، في الخامسة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وخرج لاعب الوسط المصري سام مرسي من التشكيل الأساسي والاحتياطى لفريق إيبسويتش تاون.

تشكيل ايبسويتش تاون أمام برينتفورد

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تشكيل برينتفورد أمام ايبسويتش تاون

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وخسر فريق إيبسويتش تاون أمام نظيره إيفرتون بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي على ملعب "بورتمان رود" معقل إيبسويتش، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.

ويحتل فريق إبسويتش تاون المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 4 نقاط، وفي المقابل يأتي برينتفورد في المركز الـ13 برصيد 10 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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