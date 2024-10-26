هالاند وفودين يقودان هجوم مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، والتي تجمعهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون كالتالي:

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة التاسعة

1- ليفربول -21 نقطة.

2- مانشستر سيتي - 20 نقطة.

3- أرسنال - 17 نقطة.

4- أستون فيلا - 17 نقطة.

5- برايتون - 15 نقطة.

6- تشيلسي - 14 نقطة.

7- توتنهام هوتسيبر - 13 نقطة.

8- نيوكاسل يونايتد - 12 نقطة.

9- فولهام - 11 نقطة.

10- بورنموث - 11 نقطة.

11- مانشستر يونايتد - 11 نقطة.

12- نوتنجهام فورست - 10 نقاط.

13- برينتفورد - 10 نقاط.

14- ليستر سيتي - 9 نقاط.

15- وست هام يونايتد - 8 نقاط.

16- إيفرتون - 8 نقاط.

17-إيبسويتش تاون - 4 نقاط.

18- كريستال بالاس - 3 نقاط.

19- ساوثهامبتون - نقطة واحدة.

20- وولفرهامبتون - نقطة واحدة.

هالاند يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد

فيما كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن اهتمام إيرليتج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بالانضمام إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن إيرلينج هالاند مهتم بالانضمام إلى ريال مدريد، عندما يغادر مانشستر سيتي، حيث ينتهي عقده في 2027.

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