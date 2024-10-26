الرياضة - 04:16 - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 04:16 مساءً - بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون، اليوم السبت، الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «الاتحاد» معقل كتيبة بيب جوارديولا.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مباراة ساوثهامبتون اليوم، وهو يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 20 نقطة من 8 مباريات خاضها «السيتيزنز» في البريميرليج حتى الآن، بواقع 6 انتصارات وتعادلين ودون هزيمة لرفقاء هالاند.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتونن ضيفًا على مانشستر سيتي اليوم، وهو يحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير بترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد نقطة واحدة فقط لا غير من 8 مباريات خاضها في البريميرليج حتى الآن، بواقع تعادلًا وحيدًا و 7 هزائم.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء ومتابعيها بث مباشر لـ مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون، اليوم السبت، الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «الاتحاد» معقل كتيبة جوارديولا.