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الرياضة - 04:16 - منتخب الشاطئية يخسر أمام المغرب ويفقد برونزية أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:16 - منتخب الشاطئية يخسر أمام المغرب ويفقد برونزية أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:16 - منتخب الشاطئية يخسر أمام المغرب ويفقد برونزية أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 04:16 مساءً - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025 والمقامة حاليا بالغردقة.

جاء ذلك عقب خسارته امام المغرب اليوم 3-4 بمباراة تحديد المركز الثالث.. وفاز المنتخب بالمجموعة الاولى على غانا 6-3 وتنزانيا 9-3 والمغرب 3-2 وفي الدور النصف النهائى خسر أمام السنغال 1-2.

وكان وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، استقبل صباح اليوم السبت، باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، بمطار الغردقة، وذلك على هامش حضور موتسيبي حفل ختام ونهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية بين منتخبي السنغال وموريتانيا، في البطولة التي تستضيفها الأراضي المصرية بمدينة الغردقة في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجارى.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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