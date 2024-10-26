وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 04:16 - أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بإظهار شراستهم أمام ليفربول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:16 - أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بإظهار شراستهم أمام ليفربول - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:16 - أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بإظهار شراستهم أمام ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 04:16 مساءً - طلب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، من فريقه إظهار شراستهم ورغبتهم في الفوز قبل مواجهة ضيفه ليفربول غدا الأحد بالدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا"، أن أرسنال يواجه غياب مجموعة من كبار النجوم عن المباراة، التي يمكن أن تكون هامة في مساعي الفريق للفوز بأول ألقابه بعد عقدين من الزمن.

وتأكد غياب القائد مارتين أوديجارد والمدافع ويليام ساليبا عن مباراة الأحد بسبب الإصابة والإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة بوكايو ساكا وجورين تيمبر وريكاردو كالافيوري.

وهناك أمل بشأن إمكانية أن يكون ساكا متاحا للمشاركة في المباراة، بعد أن غاب عن آخر مباراتين بسبب مشكلة في أوتار الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الإنجليزي.

وعن المشاكل التي يواجهها في اختيار التشكيل، قال أرتيتا:" أحب مشاهدة الأفراد والفرق يتفاعلون مع هذا. هل هذه نظرة سلبية؟ أكره هذا. لم أر هذا في الجهاز الفني ولم أر هذا في الطابق العلوي، لم أشاهد أي شخص يتحدث عن هذا".

وأضاف:" "تابعوا العمل. أظهروا قوة شخصيتكم. أظهروا مدى رغبتكم في الفوز. هذا يعني فرصة للآخرين، وفرصة لنا كفريق للتمرد على بعض المواقف".

وأكد:" عندما تفقد قائد الفريق، هذا أمر كبير. عندما تخسر قلب الدفاع، والظهيرين الأيمن والأيسر، ومهاجما، وجناحا، يجب أن يمتلك الفريق الموارد.أهم شيء يجب أن نتكيف من الناحية العقلية مع ذلك، ثم الحفاظ على نفس الاعتقاد بأننا حتى مع وجود هذه الغيابات سنظل فريقا رائعا".

وبسبب الخسارة المفاجئة التي تلقاها أرسنال بهدفين نظيفين أمام بورنموث في الجولة الماضية، وهى أول خسارة للفريق هذا الموسم، تخلف الفريق بفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق