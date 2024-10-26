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الكاف يقرر خسارة ليبيا أمام نيجيريا 3-0 - أخبار كلمتك

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الكاف يقرر خسارة ليبيا أمام نيجيريا 3-0 - أخبار كلمتك

الكاف يقرر خسارة ليبيا أمام نيجيريا 3-0 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:15 مساءً - قرر المجلس التأديبي في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم  خسارة ليبيا أمام نيجيريا بنتيجة 3 - 0 ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2025.

 

كما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغريم الاتحاد الليبي 50 ألف دولار أمريكي.

 

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إحالة أزمة مباراة منتخب نيجيريا، الذي علقت بعثته في مطار الأبرق في ليبيا، إلى لجنة الانضباط في الكاف للتحقيق فيها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل من انتهك اللوائح والقوانين.

 

قال موتسيبي عن الأزمة: "الواقعة محل التحقيق حاليا، والكاف يراجع قواعد معاملة الفرق الزائرة".

 


وأضاف: "سنتخذ إجراءات صارمة، ولن نتسامح في أي خروج عن النص".


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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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