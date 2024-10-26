منتخب الشاطئية يفرط في برونزية أمم إفريقيا بالخسارة أمام المغرب 4-3 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:59 مساءً - خسر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره المغربي ٤-٣ في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًّا بالغردقة، ليفرط في الميدالية البرونزية لصالح منتخب المغرب.

وكان منتخب مصر خسر مباراة الدور نصف النهائي أمام السنغال، ليفشل في تحقيق حلم التأهل لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في جزيرة سيشيل العام المقبل.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة

وكان منتخب مصر تصدر المجموعة الأولى برصيد ٩ نقاط بعد الفوز على منتخبات غانا، وتنزانيا والمغرب في دور المجموعات.

بث مباشر، مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2024 منتخب مصر يسقط أمام السنغال 2-1 ويخسر بطاقة التأهل لمونديال الكرة الشاطئية

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