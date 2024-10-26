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الرياضة - 03:20 - موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:20 - موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:20 - موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 03:20 مساءً - موعد مباراة الأهلي والعين.. يبحث عشاق الكرة العربية وأيضًا العالمية عن موعد مباراة الأهلي والعين، وذلك في ثاني مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال هذا العام 2024.

الأهلي

وتقدم كلمتك خلال السطور التالية لقرائها الأعزاء، موعد مباراة الأهلي والعين في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، حيث تُعد تلك المواجهة مرتقبة بشكل كبير لكل عشاق الكرة العربية.

الأهلي والعين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والمصرية صوب أرضية ستاد القاهرة الدولي، والذي يحتضن صدام ناري وديربي عربي بين الأهلي والعين الإماراتي، وذلك في ثاني مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال هذا العام 2024.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة العين الإماراتي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، وهو معنوياته مرتفعة، وذلك عقب حصد لقب السوبر المصري، كما يتسلح الأحمر بعاملي الأرض والجمهور في تلك المواجهة النارية من أجل خطف بطاقة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

إمام عاشور من مباراة الأهلي والزمالك

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، وبطل دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، مباراة الأهلي، عقب افتتاح بطولة كأس إنتركونتيننتال، بفوز كاسح على ضيفه أوكلاند سيتي النيوزليندي بسداسية مقابل هدفين على ملعب «هزاع بن زايد» خلال شهر سبتمبر الماضي.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي والعين، وذلك في ثاني مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال هذا العام 2024.

الأهلي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد العين في كأس إنتركونتيننتال، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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