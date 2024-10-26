كامل أبو علي: ستاد المصري سيكون علامة فارقة في تاريخ النادي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - بدأت في التاسعة صباح اليوم السبت أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري والتي تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، وذلك تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية.

تصريحات كامل أبو علي في الجمعية العمومية للمصري

ووجه كامل أبو علي رئيس النادي المصري خلال حضوره للجمعية العمومية الشكر للواء محب حبشي محافظ بورسعيد على دعمه الدائم والمستمر للقلعة الخضراء.

وقال خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي أثناء حضوره الجمعية العمومية: “أنا غير راض على ما حققناه خلال العامين الماضيين من عُمر المجلس ونسعى للأفضل دائمًا”.

وأضاف: “نجحنا في تدعيم الفريق الأول بصفقات متميزة ونسعى دومًا للمنافسة مع الكبار والدوري الممتاز يزداد صعوبة موسمًا بعد الأخر وأشكر اللاعبين والجهاز الفني على مجهوداتهم”.

وتابع: "ننتظر صدور القرار الخاص بتخصيص أرض المشروع الاستثماري للنادي المصري للبدء في التنفيذ الفوري للمشروع وكلفت المكتب الاستشاري بالبدء الفوري في إعداد التصميمات الخاصة بالمشروع الاستثماري، ونسعى لتوفير موارد مالية ثابتة تكفي لمواجهة متطلبات النادي المتزايدة، والانتهاء من بناء الاستاد سيكون علامة فارقة في تاريخ النادي المصري".

وأردف رئيس المصري: “اللعب ببورسعيد سيوفر عشرات الملايين من ميزانية النادي وندرس دخول المستثمرين في الأندية الاجتماعية للقلعة الخضراء بما يعود بالنفع على النادي وأعضاء الجمعية العمومية”.

واختتم: “أطالب جماهيرنا دومًا بأن تقدم القدوة والمثل للجماهير الأخرى في مؤازرة فريقها والتشجيع النظيف ونسعى لاستفادة النادي المصري من جميع المواهب البورسعيدية”.

اجتماع كامل أبو علي ومحافظ بورسعيد

عقد اللواء أركان حرب، محب حبشي محافظ بورسعيد صباح اليوم السبت بمقر ديوان عام المحافظة اجتماعًا مع كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري وذلك بحضور رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبًا رئيس مجلس إلادارة المصري.



وخلال الاجتماع أكد اللواء محب حبشي استمرار محافظة بورسعيد في دعمها اللامحدود للنادي المصري ومجلس إدارته برئاسة كامل أبو علي، مضيفًا أن الجميع داخل بورسعيد يسعى لاستمرار حالة الاستقرار الفني والإداري التي يعيشها المصري حاليًا.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية التي تهدف إلى تنمية موارد النادي الاستثمارية بالشكل الذي يضمن توفير المتطلبات المادية اللازمة لمواجهة النفقات المتزايدة للقلعة الخضراء.



من جهته أعرب كامل أبو علي عن سعادته الغامرة بنتائج هذا اللقاء مع اللواء محب حبشي والذي جاء ليؤكد على مدى الدعم الكامل من اللواء محب حبشي للنادي المصري رمز بورسعيد الخالد وأحد أكبر قلاع الرياضية الوطنية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.