كلاسيكو فرنسا، باريس سان جيرمان يعلن غياب 3 لاعبين أمام مارسيليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - أعلن نادي باريس سان جيرمان عن قائمة الغيابات في صفوفه خلال مواجهته لنظيره أولمبيك مارسيليا، غدا الأحد، في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

غيابات باريس سان جيرمان أمام مارسيليا

وأشار باريس سان جيرمان، في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم السبت، إلى غياب 3 لاعبين عن صفوف الفريق، وهم: ثنائي الدفاع الفرنسي برسنيل كيمبيمبي ولوكاس هيرنانديز، والمهاجم البرتغالي جونسالو راموس.

ويواصل الثلاثي أداء البرامج العلاجية والتأهيلية للتعافي من إصابات مختلفة على مستوى الركبة والعضلات وكاحل القدم.

ويعتلي باريس سان جيرمان بقيادة الإسباني لويس إنريكي قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن موناكو صاحب المركز الثاني بعد ستة انتصارات وتعادلين.

أما أولمبيك مارسيليا بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي فيحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة بعد 5 انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة.

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