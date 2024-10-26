عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

كلاسيكو فرنسا، باريس سان جيرمان يعلن غياب 3 لاعبين أمام مارسيليا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كلاسيكو فرنسا، باريس سان جيرمان يعلن غياب 3 لاعبين أمام مارسيليا - أخبار كلمتك

كلاسيكو فرنسا، باريس سان جيرمان يعلن غياب 3 لاعبين أمام مارسيليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - أعلن نادي باريس سان جيرمان عن قائمة الغيابات في صفوفه خلال مواجهته لنظيره أولمبيك مارسيليا، غدا الأحد، في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

غيابات باريس سان جيرمان أمام مارسيليا 

وأشار باريس سان جيرمان، في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم السبت، إلى غياب 3 لاعبين عن صفوف الفريق، وهم: ثنائي الدفاع الفرنسي برسنيل كيمبيمبي ولوكاس هيرنانديز، والمهاجم البرتغالي جونسالو راموس.

ويواصل الثلاثي أداء البرامج العلاجية والتأهيلية للتعافي من إصابات مختلفة على مستوى الركبة والعضلات وكاحل القدم.

ويعتلي باريس سان جيرمان بقيادة الإسباني لويس إنريكي قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن موناكو صاحب المركز الثاني بعد ستة انتصارات وتعادلين.

أما أولمبيك مارسيليا بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي فيحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة بعد 5 انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق