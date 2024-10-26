رقم قياسي جديد منتظر في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - تشهد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، مساء اليوم السبت، تحقيق رقم قياسي على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

650 مليون مشاهد لمباراة الكلاسيكو

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، سيكون كلاسيكو، اليوم السبت، مرئيًّا أكثر من أي وقت مضى، وسيعد واحدًا من أعظم العروض في العالم.

وأشارت إلى أن من المنتظر أن تحظى مباراة اليوم بمتابعة عالمية تصل إلى أكثر من 650 مليون مشاهد.

وأوضحت أن على صعيد البث التلفزيوني، سيشهد الكلاسيكو نشرًا سمعيًّا وبصريًّا فريدًا من نوعه عالميًّا، حيث سيتم تعزيز البث بوجود ما يصل إلى 37 كاميرا، لعرض لقطات غير تقليدية، من ضمنها 7 كاميرات للعرض بحركة بطيئة للغاية.

وذكرت أنه سيتم تخصيص كاميرتين لتتبع لاعبين أساسيين من كل فريق، بالإضافة إلى كاميرتين متحركتين خلف المرمى، وكاميرتين سينمائيتين لإعادة العرض بشكل بطيء.

وسيستخدم الذكاء الاصطناعي في لقاء اليوم من أجل تحليل البيانات، بالإضافة إلى الاعتماد على أحدث تقنيات الإنتاج السمعي والبصري والجرافيكس لجعل المباراة أعظم تجربة تلفزيونية لجميع عشاق الكرة حول العالم.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.