الرياضة - 03:01 - كومباني يدافع عن لاعبي بايرن ميونخ بعد الهزيمة أمام برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 03:01 مساءً - لا يريد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إغفال ما يمكن أن يحققه الفريق عقب الخسارة 1 / 4 أمام برشلونة يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "خسرنا الآن، ولهذا يجب أن نفهم أن الانتقادات ستنهال. الأمر الذي لا أريده هو إغفال ما يمكن للاعبين تحقيقه إذا اتخذوا الخطوات التي مازال بإمكانهم اتخاذها".

وقال كومباني "لم تسر كل الأمور بشكل خاطئ" في الهزيمة الكبيرة أمام برشلونة، ولكن "كانت هناك بعض اللحظات التي افتقدنا فيها التركيز".

ويتصدر بايرن جدول ترتيب الدوري الألماني، بعد سلسلة من المباريات الصعبة أمام باير ليفركوزن، حامل اللقب، وآينتراخت فرانكفورت، شتوتجارت، وصيف الموسم الماضي.

ويتوقع أن تكون مباراة بوخوم أسهل نظرا لأن الفريق المنافس استعان بمدرب جديد ويقبع حاليا في مؤخرة جدول الترتيب.

وقال كومباني:"لن نقوم بأي تغيير في الطريقة التي نستعد بها للمباراة، لأن هناك مدربا جديدا الآن. فزنا بآخر مباراة في الدوري الألماني ( البوندسليجا). سنحاول مواصلة تحقيق الانتصارات".

وعلى جانب آخر، واجه مانويل نوير، حارس الفريق، انتقادات شديدة بسبب الأهداف التي سكنت مرماه أمام برشلونة، وبينما اعترف المدير الرياضي كريستوف فريوند بأن نوير " لم يتمكن من التألق في بعض المباريات"، فإن حارس المرمى يحاول دائما تحسين مستواه.

وقال فريوند:"غالبا ما يكون الأمر صعبا للغاية على حارس المرمى عندما لا يكون هناك العديد من الفرص على المرمى، ويتم استغلال الفرص القليلة التي تتاح ".

وأضاف:"مازال يمثل دعما كبيرا، لديه شخصية كبيرة، لديه حضور كبير. سنخوض مباريات أخرى، سنتحدث خلالها عن حارس مرمانا بشكل مختلف لأنه سيكون سببا في فوزنا بالمباريات مرة أخرى".