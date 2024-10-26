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الرياضة - 02:32 - عاجل.. تحرك جديد من الزمالك لمحاولة حل أزمة الثلاثي في الإمارات «خاص» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:32 - عاجل.. تحرك جديد من الزمالك لمحاولة حل أزمة الثلاثي في الإمارات «خاص» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:32 - عاجل.. تحرك جديد من الزمالك لمحاولة حل أزمة الثلاثي في الإمارات «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - يجري مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب محاولات في الساعات الحالية لتقديم جلسة محاكمة الثلاثي عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، والمتحفظ عليهم في دولة الإمارات.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الأسبوع"، إن المجلس يجري محاولات قوية لتقديم جلسة المحاكمة لتقام غدًا الأحد الموافق 27 أكتوبر، وذلك بدلًا من الموعد المحدد سابقًا يوم 29 أكتوبر الجاري.

وكانت الأمن الإماراتي قد تحفظ على الثلاثي عبد الواحد السيد مدير الكرة وثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، بسبب أحداث مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من الإمارات، أمس الجمعة، عقب المشاركة في بطولة السوبر المحلي، التي أقيمت في أبوظبي خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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