الرياضة - 02:16 - انطلاق منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 02:16 مساءً - انطلقت صباح اليوم السبت منافسات اليوم الأول لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات والتي تقام داخل صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر الجاري لجميع الأعمار من تحت 11 سنة وحتى تحت 19 سنة.

وتقام اليوم فعاليات الناشئات تحت 17 سنة وتحت 13 سنة بداية من دور المجموعات وتختتم منافسات اليوم بإقامة مباريات ثمن النهائي على أن تستأنف باقي الأدوار غدا الأحد.

وأقيمت البطولة في العديد من المرات داخل مصر ودائما تحظى بإشادات من الاتحاد الدولي لحسن التنظيم والاستضافة وجاهزية الصالات التي تقام بها البطولات.

وتشارك في البطولة هذا العام 16 دولة وهم مصر، لوكسمبورج، قطر، كازاخستان، كرواتيا، ليبيا، ماليزيا، فلسطين، العراق، الهند، الجزائر، الإمارات، الأردن، النمسا، كينيا وجنوب أفريقيا.

يذكر أن مصر كانت نجحت العام الماضي في احتلال المركز الثاني بالبطولة خلف منتخب الصين برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها من الميداليات الفضية و6 ميداليات برونزية.