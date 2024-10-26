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بالأرقام، محمد صلاح كابوس آرسنال في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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بالأرقام، محمد صلاح كابوس آرسنال في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

بالأرقام، محمد صلاح كابوس آرسنال في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:11 مساءً - يستعد المدرب الهولندي أرني سلوت لخوض أولى مبارياته في أجواء ملعب الإمارات، حيث ستجمع المواجهة المنتظرة، غدًا الأحد، فريقه ليفربول ونظيره آرسنال، في قمة من قمم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25، فيما ستكون الأنظار موجهة نحو النجم المصري محمد صلاح.

يسعى ليفربول إلى تعزيز صدارته بفارق 7 نقاط عن آرسنال، إذا تمكنوا من حسم المباراة لصالحهم، رغم أنهم لم يحققوا أي انتصار على فريق ميكيل أرتيتا في آخر أربع مواجهات في البريميرليج.

سجل تهديفي مميز لمحمد صلاح أمام آرسنال 

لكن محمد صلاح لم يتوقف عن المحاولة، حيث يتصدر سجله التهديفي المميز أمام آرسنال الحديث، وفيما يلي نظرة على أداء النجم المصري ضد الفريق اللندني خلال المواسم الماضية.

 خاض محمد صلاح، بما في ذلك فترة قصيرة قضاها مع تشيلسي، 16 مواجهة رسمية ضد آرسنال، وحقق الفوز في نصفها، حيث ساعد فريقه في الانتصار على الجانرز في ثماني مناسبات. كما تعادل في أربع وخسر أربعًا أخرى، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة هدفين أمام الفريق الذي توّج بالدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات.

ويعد آرسنال واحدًا من 5 فرق سجل الدولي المصري في مرماها أكثر من عشرة أهداف، إلى جانب مانشستر يونايتد (15 هدفًا)، توتنهام (12)، وست هام يونايتد (12)، ومانشستر سيتي (11).

ماذا قدم محمد صلاح أمام آرسنال؟

بدأ شغف محمد صلاح بالتسجيل ضد أرسنال قبل أكثر من عقد، حينما سجل لصالح تشيلسي هدفه السادس في فوز ساحق 6-0 في مارس 2014، الذي وافق المباراة الألف للفرنسي أرسين فينجر كمدرب للفريق.

سجل نجم ليفربول أيضًا في كلتا مباراتي موسم 2017-18 أمام أرسنال، وكان هذا آخر موسم سجل فيه في كلتا المواجهتين، لكن لم يمر موسم من دون أن يحرز هدفًا في شباك الجانرز منذ سبعة أعوام.

وقد سجل قائد منتخب مصر هدف الريدز الوحيد في التعادل 1-1 بملعب "أنفيلد" خلال موسم 2023-24، لكن غاب عن الخسارة بنتيجة 3-1 في استاد الإمارات بسبب إصابة عضلية. خلال لقاءات أخرى، سجل هدفًا في تعادل 2-2 في موسم 2022-23، لكنه أهدر ركلة جزاء نادرة أثارت دهشة المدرب يورغن كلوب.

يُذكر أن جميع مساهمات محمد صلاح المباشرة أمام آرسنال جاءت في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يشارك في هزيمة ليفربول بركلات الترجيح في درع المجتمع 2020، أو في نصف نهائي كأس الرابطة في موسم 2021-22، وغاب أيضًا عن مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الثالث موسم 2024، بسبب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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