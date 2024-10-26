الرياضة - 01:43 - قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 01:43 مساءً - أعلن المدرب الألماني هانزي فليك، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، والتي تخوض كلاسيكو ريال مدريد اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد، وهو يحتل صدارة الدوري الإسباني، برصيد 27 نقطة من 10 مباريات خاضها «البلوجرانا» في «لا ليجا» حتى الآن، بواقع 9 انتصارات وهزيمة وحيدة لكتيبة هانزي فليك.

بينما يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مباراة برشلونة في الكلاسيكو، وهو في جعبته 24 نقطة من 10 مباريات خاضها «الميرنجي» في الدوري الإسباني يحتل بهم وصافة «لا ليجا»، بواقع 7 انتصارات وثلاث تعادلات لرفقاء كيليان مبابي.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني اليوم

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي

في حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني - إينياكي بينيا - دييجو كوشين.

في خط الدفاع: باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي - إينيجو مارتينيز - جول كوندي - هيكتور فورت.

في خط الوسط: جافي - بيدري - بابلو توري، فيرمين لوبيز - جيرارد مارتينيز - سيرجي دومينيجز - فرينكي دي يونج - مارك كاسادو - داني أولمو.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - أنسو فاتي - باو فيكتور - لامين يامال.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني اليوم، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.