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الرياضة - 01:43 - سفيان أمرابط يختار محمد صلاح كأفضل لاعب إفريقي في تاريخ البريميرليج - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:43 - سفيان أمرابط يختار محمد صلاح كأفضل لاعب إفريقي في تاريخ البريميرليج - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:43 - سفيان أمرابط يختار محمد صلاح كأفضل لاعب إفريقي في تاريخ البريميرليج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 01:43 مساءً - اختار المغربي سفيان أمرابط لاعب نادي فنربخشة التركي، النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول كأفضل لاعب إفريقي في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سفيان أمرابط ردًا على سؤال هل هناك لاعب أفريقي أفضل من صلاح؟: "لا.. لا أعتقد ذلك، محمد صلاح هو أفضل لاعب أفريقي لعب في البريمييرليج على مر التاريخ".

وأضاف النجم المغربي: "محمد صلاح تفوق على العديد من النجوم، وعلي رأسهم دروجبا ويايا توريه".

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع فريق ليفربول في مباراة هامة أمام فريق أرسنال، غدًا الأحد، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأمل الريدز في تحقيق الانتصار للحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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