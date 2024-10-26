الرياضة - 01:43 - الأهلي يواجه المصرية للاتصالات في دوري المرتبط لكرة السلة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 01:43 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، مباراة هامة اليوم السبت، عندما يلتقي مع نظيره فريق المصرية للاتصالات في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

تنطلق المباراة في الرابعة عصرا، على صالة الشرقية للدخان، ويسعى الفريق للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ومواصلة عروضه المميزة في البطولة.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل البحث عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي في البطولة واستمرار العروض القوية للفريق، بعدما تغلب خلال الجولة الماضية على فريق طلائع الجيش بنتيجة 94-64.

ومن المقرر ان يواجه فريق 16 سنة مرتبط نظيره طلائع الجيش الساعة الثانية ظهرا، علي صالة الشرقية للدخان.