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الرياضة - 01:27 - ميدو ينصح إدارة الزمالك بالاعتماد على أبناء النادي: «عندنا كنوز» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:27 - ميدو ينصح إدارة الزمالك بالاعتماد على أبناء النادي: «عندنا كنوز» - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:27 - ميدو ينصح إدارة الزمالك بالاعتماد على أبناء النادي: «عندنا كنوز» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - وجه أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق نصيحة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة كابتن حسين لبيب، اليوم السبت، وطالب بالاعتماد على أبناء النادي لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وكتب ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "على الزمالك الاعتماد على أولاده لا يمكن أبدا تلاقي لاعيب في الدوري المصري بشخصية حسام عبد المجيد لا يمكن أبدا تلاقي بره لاعيب بشخصية محمد السيد وانا بقولكم وانا بروح اتفرج على ماتشات ناشئين كتير فريق الـ2005 عندنا في النادي في كنوز وفي لاعيبة لو اخدت فرصة هتبقى أحسن من أي حد تجيبه من بره".

وأضاف: "لازم الزمالك يستغل وجود لاعيبة كبار في الفريق الأول يقدروا يساعدوا ولادنا في إنهم يكتسبوا خبرات بسرعه لازم يبقى 40% على الأقل من قوام الفريق الأول يكون من ولاد النادي وده طبعا محتاج خطة 3 سنين على الأقل".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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