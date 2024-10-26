كواليس جلسة محافظ بورسعيد ورئيس النادي المصري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 01:06 مساءً - عقد اللواء أركان حرب، محب حبشي محافظ بورسعيد صباح اليوم السبت بمقر ديوان عام المحافظة اجتماعًا مع كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري وذلك بحضور رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا رئيس مجلس إلادارة المصري.



وخلال الاجتماع أكد اللواء محب حبشي استمرار محافظة بورسعيد في دعمها اللامحدود للنادي المصري ومجلس إدارته برئاسة كامل أبو علي، مضيفًا أن الجميع داخل بورسعيد يسعى لاستمرار حالة الاستقرار الفني والإداري التي يعيشها المصري حاليًا.

وأشار الي أن الفترة القادمة ستشهد إتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية التي تهدف إلى تنمية موارد النادي الاستثمارية بالشكل الذي يضمن توفير المتطلبات المادية اللازمة لمواجهة النفقات المتزايدة للقلعة الخضراء.



من جهته أعرب كامل أبو علي عن سعادته الغامرة بنتائج هذا اللقاء مع اللواء محب حبشي والذي جاء ليؤكد على مدى الدعم الكامل من اللواء محب حبشي للنادي المصري رمز بورسعيد الخالد وأحد أكبر قلاع الرياضية الوطنية المصرية.

المصري: بدء أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري

بدأت في التاسعة صباح اليوم السبت أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري والتي تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، وذلك تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية والمكونة من المستشار أحمد إسماعيل عثمان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومعه المستشار محمد نور الدين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وكذلك اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد تحت إشراف محمد عبد العزيز مدير عام الشباب والرياضة وخالد النحلة وكيل المديرية للرياضة وأسامة نجم مدير الشئون القانونية ومحمود المر مدير الحوكمة ورامي حجازي مدير الهيئات، بمتابعة من اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي واللواء محسن شتا مستشار مجلس إدارة النادي للشئون الإدارية.

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