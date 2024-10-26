كولر يتسلم تقريرا فنيا عن العين الإماراتي استعدادا لمواجهة إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 01:06 مساءً - الأهلي، تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا فنيا شاملا عن فريق العين الإماراتي استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الثلاثاء القادم في كأس انتركونتيننتال.

كما يخضع رامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا لاعبا الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم من أجل الاطمئنان علي الإصابة التي تعرض لها الثنائي أمام الزمالك امس الأول في نهائي السوبر المحلي.

كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وفدا رسميًا من النادي ليكون في استقبال بعثة العين الإماراتي التي تصل القاهرة غدا الأحد استعدادا لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء القادم في كأس انتركونتيننتال.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة العين الإماراتي المرتقبة في كأس انتركونتيننتال.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم السبت تدريباته علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي الثلاثاء القادم.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال يوم ٢٩ أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري بإستاد القاهرة الدولي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وتأهل العين لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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