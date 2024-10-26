الرياضة - 12:54 - تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:54 مساءً - مان سيتي ضد ساوثهامبتون.. يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، نظيره ساوثهامبتون، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مان سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «الاتحاد» معقل كتيبة جوارديولا.

مان سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مباراة ساوثهامبتون اليوم، وهو يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 20 نقطة من 8 مباريات خاضها «السيتيزنز» في البريميرليج حتى الآن، بواقع 6 انتصارات وتعادلين ودون هزيمة لرفقاء هالاند.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتونن ضيفًا على مانشستر سيتي اليوم، وهو يحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير بترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد نقطة واحدة فقط لا غير من 8 مباريات خاضها في البريميرليج حتى الآن، بواقع تعادلًا وحيدًا و 7 هزائم.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقع على النحو التالي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ساوثهامبتون في حراسة المرمى إيدرسون في خط الدفاع يوشكو جفارديول مانويل أكانجي روبين دياز ريكو لويس في خط الوسط برناردو سيلفا إلكاي جوندوجان ماتيو كوفاتشيتش فيل فودين في خط الهجوم إيرلينج هالاند سافيو

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ضد ضد ساوثهامبتون، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عامر الخوذيري.