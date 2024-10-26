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ألكسندر أرنولد يكشف عن حلمه في كرة القدم - أخبار كلمتك

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ألكسندر أرنولد يكشف عن حلمه في كرة القدم - أخبار كلمتك

ألكسندر أرنولد يكشف عن حلمه في كرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:49 مساءً - كشف الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن فريق ليفربول ومنتخب إنجلترا، عن الحلم الذي يسعى لتحقيقه خلال مسيرته في كرة القدم.

حلم أرنولد الذي يسعى لتحقيقه في كرة القدم 

وقال أرنولد، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي للصحفي فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو في أوروبا، على شبكة "إكس": "هدفي الرئيسي؟ سأقول الفوز بالكرة الذهبية".

وأضاف أرنولد نجم ليفربول صاحب الـ26 عامًا: "لأنني أؤمن أنني أستطيع تحقيق ذلك، وأريد أن أكون أول ظهير يحقق ذلك على الإطلاق".

أرنولد مرشح بقوة للانتقال إلى ريال مدريد 

يذكر أن عقد ألكسندر أرنولد مع ليفربول ينتهي في الصيف المقبل، ولم يتفق بشأن التجديد مع الريدز حتى الآن.

وذكرت العديد من التقارير أن أرنولد مرشح بقوة للانتقال إلى ريال مدريد مجانا خلال الصيف المقبل، بمساعدة من مواطنه جود بيلينجهام، نجم الملكي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد هدفه الأساسي هو ضم ألكسندر أرنولد بشكل مجاني في الصيف المقبل مع نهاية عقده مع ليفربول.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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