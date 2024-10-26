فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:49 مساءً - أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة الفريق لمواجهة ريال مدريد، المقررة مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة ال11 من الدوري الإسباني - الليجا.

وتنطلق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد ضد برشلونة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب في الليجا برصيد 27 نقطة، بينما يحل ريال مدريد ثانيا ب24 نقطة.

غيابات برشلونة أمام ريال مدريد

وشهدت قائمة البارسا غياب السداسي، رونالد أراوخو ومارك بيرنال وأندرياس كريستينسن وفيران توريس وتير شتيجن وإريك جارسيا، للإصابة.

قائمة برشلونة للقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد

وفيما يلي قائمة برشلونة:

باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي - إنييجو مارتينيز - جافي - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - بينيا - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - فيكتور - لامين يامال - داني أولمو - فرينكي دي يونج - جول كوندي - فويتشيك تشيزني - كوشين - فورت - مارتن - دومينيجيز.

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