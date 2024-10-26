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الرياضة - 12:38 - مانشيني يحصل على 20 مليون يورو بعد رحيله عن المنتخب السعودي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:38 - مانشيني يحصل على 20 مليون يورو بعد رحيله عن المنتخب السعودي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:38 - مانشيني يحصل على 20 مليون يورو بعد رحيله عن المنتخب السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:38 مساءً - ذكر تقرير إعلامي، أن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم تنازل عن جزء كبير من الشرط الجزائي الموجود في عقد تدريبه للمنتخب السعودي.

وذكرت صحيفة "مال" السعودية نقلا عن من مصادر مطلعة أن مانشيني تنازل عن نحو 60 إلى 70 في المئة من الشرط الجزائي الموجود في عقده مع الاتحاد السعودي.

وقال الإعلامي الإيطالي نيكولو شيرا: "حصل روبرتو مانشيني على 20 مليون يورو كمكافأة نهاية الخدمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد رحيله عن تدريب المنتخب السعودي بفسخ تعاقده بالتراضي".

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم توصله لاتفاق مشترك مع الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الوطني، يتضمن انتهاء العلاقة التعاقدية.

وقاد مانشيني دفة الأخضر في 18 لقاء خلال أقل من عام، وخرج المنتخب بقيادته من الدور الثمن النهائي في كأس أمم آسيا التي أقيمت في قطر مطلع العام الجاري، كما فقد الأخضر بقيادته 7 نقاط خلال مشوار التأهل للمونديال في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد الخسارة من المنتخب الياباني والتعادل أمام منتخبي اندونيسيا والبحرين.

وقبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2024، استبعد الإيطالي سداسي الأخضر "سلمان الفرج، سلطان الغنام، نواف العقيدي، خالد الغنام، محمد مران، وعلي هزازي" مرجعا ذلك لرغبتهم وذلك على هامش مؤتمر صحفي، مما أدى لردة فعل سلبية في الشارع الرياضي لأهمية اللاعبين، وأثار حديث الإيطالي حفيظة الجماهير لما يملكه المدرب من سجل ممتلئ بالصراعات مع لاعبيه.

واستاء الوسط الرياضي بعد تردي نتائج المنتخب السعودي مؤخرا بقيادة الإيطالي مانشيني، إضافة إلى ردة فعله تجاه جماهير الأخضر عقب مباراة اليابان في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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