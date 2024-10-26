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جلسة بين الزمالك وزيزو لتجديد التعاقد - أخبار كلمتك

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جلسة بين الزمالك وزيزو لتجديد التعاقد - أخبار كلمتك

جلسة بين الزمالك وزيزو لتجديد التعاقد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:16 مساءً - الزمالك، يعقد مسئولو نادي الزمالك، جلسة خلال الأيام المقبلة مع أحمد مصطفي زيزو صانع ألعاب الفريق؛ من اجل بحث تجديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يفتح الزمالك باب المفاوضات مع اللاعب حول تجديد تعاقده مع الزمالك خلال الجلسة المقبلة والراتب الذي سيحصل عليه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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