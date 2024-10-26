5 نجوم في العين الإماراتي يثيرون قلق الأهلي قبل صدام الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:16 مساءً - يستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي، مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في كأس إنتركونتيننتال 2024، في الدور ربع النهائي.

الفائز من هذه المباراة سيلتقي في نصف النهائي مع الفائز من مباراة ربع النهائي الآخر والتي ستجمع بين باتشوكا المكسيكي وبكل كوبا ليبرتادورس، وتقام المباريات بعد ذلك في قطر حتى النهائي.

ولكن قبل مواجهة الأهلي المرتقبة أمام بطل الإمارات، نستعرض أبرز 5 نجوم في فريق العين.

سفيان رحيمي

يعد المغربي دائم التألق في المباريات الكبيرة هو الاسم الأكثر رعبًا في صفوف العين الإماراتي، بالأخص بعد أن سجل الهاتريك الثاني له ضد الهلال السعودي في أقل من عام واحد فقط.

كان رحيمي على رادار الأهلي قبل أشهر ليست بعيدة قبل أن ينضم للعين، لكنه الآن يلعب في الجناح ومركز رأس الحربة لصالح الفريق الإماراتي، ويملك في سجلاته بالدوري هذا الموسم ثلاثة أهداف في 5 مباريات، بالإضافة إلى 4 أهداف في ثلاث مواجهات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

لابا كودجو

كان المهاجم التوجولي من أكثر اللاعبين ثباتًا في المستوى هذا الموسم؛ إذ يسجل بشكل شبه مستمر، وله هاتريك في بداية الدوري ضد خورفكان.

بشكل عام، لعب كودجو ثلاث مباريات في الدوري بشكل أساسي، وسجل خمسة أهداف، ويعد من أخطر نجوم الخط الأمامي للنادي الإماراتي في الموسم الجاري.

ماتياس بالاسيوس

يحتار من لا يشاهد ماتياس بالاسيوس في معرفة مركزه الأساسي في الملعب لو شاهده لدقائق قليلة في أي مباراة، في ظل انتشاره السريع في كل مكان وظهوره في كل لعبة ممكنة.

بالإضافة إلى أدواره المتعددة في وسط الملعب، يملك بالاسيوس ملكة التسجيل والصناعة بشكل رائع، فقد سجل 3 أهداف وصنع مثلها في كل البطولات هذا الموسم.

يعد الأرجنتيني صاحب الـ 22 عامًا من أبرز المواهب الموجودة في صفوف العين في الوقت الحالي، سيكون بكل تأكيد خطرًا على وسط ملعب النادي الأهلي في مباراة يوم الثلاثاء القادم.

كاكو

قدم كاكو أفضل مستوياته في صفوف العين في بداية الموسم الجاري، ووضع نفسه ضمن أفضل نجوم الفريق بشكل عام بعد بدايته القوية للموسم.

كان البرازيلي كاكو ممن سجلوا في سداسية أوكلاند سيتي، وصنع في الفوز بأربعة أهداف لهدفين ضد الوصل، كما سجل وصنع في الخسارة أمام الغرافة، لكن أفضل ما قدمه للفريق في الموسم كان في مباراة الفريق ضد اتحاد كلباء بصناعته لأهداف العين الثلاثة التي فاز بها، ثم تسجيله هدفا وصناعته هدفين ضد خورفكان، وصناعته هدفًا آخر ضد البطائح في ثلاث مباريات متتالية.

بندر الأحبابي

يعد المخضرم صاحب الـ34 عامًا من أهم نجوم الفريق الإماراتي وأكثرهم خبرة، ويؤدي دورًا فنيًّا مهمًّا للغاية.

يلعب الأحبابي في مركز الظهير، لكنه بأرقامه تلك يمكن أن تعتبره جناحًا هجوميًّا؛ فالرجل لديه هدفان بالفعل هذا الموسم، بالإضافة إلى صناعة أخرى، ويمتاز بقدم قوية تعرف طريق المرمى من داخل وخارج منطقة الجزاء، كما يخلق الكثير من الفرص لزملائه من أجل التسجيل.

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