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الرياضة - 12:01 - أحمد حسن يكشف خطة الزمالك لضم صفقات جديدة رغم غلق باب الانتقالات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - أحمد حسن يكشف خطة الزمالك لضم صفقات جديدة رغم غلق باب الانتقالات - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - أحمد حسن يكشف خطة الزمالك لضم صفقات جديدة رغم غلق باب الانتقالات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن خطة نادي الزمالك لإبرام صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك رغم غلق باب الانتقالات أمس الجمعة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خاص.. رغم غلق باب القيد.. الزمالك يبحث عن لاعبين فري لضمهم في الميركاتو والاستفادة من استثناء فيفا".

وضم الزمالك المغربي محمود بنتايج والفلسطيني عمر فرج والبولندي كونراد ميشالاك ومحمد حمدي والسنغالي سيدي نداي وجيفرسون كوستا من غينيا بيساو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويعمل مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب على دعم الفريق بصفقات جديدة.

كما استعاد نادي الزمالك خدمات الثنائي حسام أشرف وأحمد محمود بعد إعارتهما في الموسم الماضي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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