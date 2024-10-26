دمية على رأس خنزير، أبرز ذكريات الكلاسيكو السيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 11:42 صباحاً - تعد مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، من المباريات الأبرز على مستوى العالم والتي تلقى اهتماما كبيرا.

وقبل مواجهة الليلة بين ريال مدريد وبرشلونة، فان مباريات الكلاسيكو تحمل ذكريات رائعة، وأخرى سيئة في أذهان جماهير العملاقين الملكي والكتالوني.



ومن هذه الذكريات التي لا تنسى في تاريخ الكلاسيكو، قصة دمية رأس الخنزير، التي ألقيت على النجم البرتغالي لويس فيجو، الذي لعب للغريمين من قبل.

وبعد أن كان لويس فيجو قائدًا للفريق الكتالوني، تفاجأ عشاق برشلونة بخبر انتقاله إلى صفوف ريال مدريد خلال عام 2000 بمبلغ قياسي وقتها بلغ 60 مليون يورو.





وفي أول زيارة للويس فيجو، إلى قلعة الكامب نو، بعد انتقاله للفريق الملكي، استقبله عشاق البلوجرانا، بصافرات الاستهجان والزجاجات الفارغة.

وألقت جماهير برشلونة، دمية على رأس خنزير، خلال أداء لويس فيجو لركلة ركنية لصالح فريقه الملكي، خلال كلاسيكو الدور الثاني من موسم 2001-2002.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة



تنطلق مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تذاع مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويتصدر برشلونة حاليًّا جدول الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويدخل برشلونة مباراة كلاسيكو الأرض بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على بايرن ميونخ بنتيجة 4/1، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي.

بينما حقق ريال مدريد ريمونتادا مثيرة، في الجولة نفسها، على بوروسيا دورتموند مساء الثلاثاء، بنتيجة 5/2.

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