الإسكواش، نهائي مصري بين نوران جوهر ونور الشربيني في بطولة أمريكا المفتوحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - الإسكواش، تخوض نور الشربيني مواجهة قوية أمام زميلتها نوران جوهر، في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد كبير من اللاعبات المميزات.

مشوار نور الشربيني ونوران جوهر

وتأهلت نور الشربيني إلى المباراة النهائية بعد الفوز على لاعبة أمريكا أوليفيا ويفر بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

ووصلت نوران جوهر إلى المباراة النهائية بعد الفوز على زميلتها هانيا الحمامي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

نور الشربيني تتصدر تصنيف الإسكواش

وتصدرت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش التصنيف العالمي الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وجاءت نوران جوهر في المركز الثاني، وهانيا الحمامي في المركز الثالث، وروان العربي في المركز الـ8، وأمينة عرفي في المركز العاشر.

التصنيف العالمي، كلمتك

وشهدت المراكز من الـ11 وحتى الـ20 تواجد 5 لاعبات مصريات، حيث احتلت سلمى هاني المركز الـ11، وفيروز أبو الخير في المركز الـ13 وندى عباس في المركز الـ14، وفريدة محمد في المركز الـ17، وسناء إبراهيم في المركز الـ20.

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