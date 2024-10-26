ريال مدريد ضد برشلونة، فليك يسعى للتخلص من عقدة تاريخية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:54 صباحاً - الكلاسيكو، يسعى الألماني هانز فليك مدرب برشلونة لفك عقدة تاريخية لمدربي البرسا في الكلاسيكو الأول أمام ريال مدريد.

ويأمل فليك في قيادة برشلونة، للفوز في الكلاسيكو الأول له مع البرسا منذ أن فعلها جيراردو "تاتا" مارتينو في عام 2013.

ومنذ ذلك الحين خسر 5 مدربين لبرشلونة الكلاسيكو الأول لهم، وهم لويس إنريكي، وإرنستو فالفيردي وكيكي سيتين ورونالد كومان وتشافي هيرنانديز.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة



تنطلق مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تذاع مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويتصدر برشلونة حاليًّا جدول الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويدخل برشلونة مباراة كلاسيكو الأرض بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على بايرن ميونخ بنتيجة 4/1، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي.

بينما حقق ريال مدريد ريمونتادا مثيرة، في الجولة نفسها، على بوروسيا دورتموند مساء الثلاثاء، بنتيجة 5/2.

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