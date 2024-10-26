تميمة حظ الملكي، إصابة تمنع حارس ريال مدريد من خوض الكلاسيكو أمام برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:54 صباحاً - يعد الحارس الأوكراني أندري لونين بمثابة تميمة حظ للملكي في مواجهات برشلونة بالكلاسيكو في مختلف البطولات.

ويعاني البلجيكي تيبو كورتوا من إصابة تمنعه من خوض الكلاسيكو، وسيضطر المدرب كارلو أنشيلوتي للاعتماد على الأوكراني أندري لونين الحارس الثاني للفريق.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يتمتع لونين بسجل مثالي كلما واجه برشلونة في الكلاسيكو، حيث إنه ظهر ضد البارسا 3 مرات محققًا 3 انتصارات.



وشارك لونين هذا الموسم ضد ليل وفياريال بسبب غياب كورتوا الذي يعاني من نفس الإصابة السابقة، وهي تمزق دقيق في العضلة الضامة للساق اليسرى.

وسيخوض لونين اليوم الكلاسيكو الرابع، بعد أن خاض أول مباراة له ضد برشلونة في عام 2022 بالبرنابيو، حيث فاز ريال مدريد بنتيجة 3-1، لكن لاعبي البارسا اختبروا الأوكراني ب18 تسديدة، منها 5 على المرمى أسفرت عن هدف واحد.

وفي العام الماضي، أتيحت للونين فرصة لعب الكلاسيكو مرتين بسبب تعرض كورتوا لإصابة خطيرة في الركبة.

اختار أنشيلوتي الاعتماد على لونين في كلاسيكو نهائي كأس السوبر في الرياض بالموسم الماضي، حيث فاز ريال مدريد 4-1.

كما شارك الأوكراني في كلاسيكو إياب الدوري على سانتياجو برنابيو، والذي فاز به الريال بنتيجة 3-2.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة



تنطلق مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تذاع مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويتصدر برشلونة حاليًّا جدول الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويدخل برشلونة مباراة كلاسيكو الأرض بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على بايرن ميونخ بنتيجة 4/1، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي.

بينما حقق ريال مدريد ريمونتادا مثيرة، في الجولة نفسها، على بوروسيا دورتموند مساء الثلاثاء، بنتيجة 5/2.

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