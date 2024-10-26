الرياضة - 10:38 - الأهلي يكشف عن قميصه الثالث لموسم 2024-2025 «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 10:38 صباحاً - كشفت الشركة الراعية للنادى الأهلى، اليوم السبت، عن القميص الثالث للمارد الأحمر في الموسم الجديد 2024-2025، والذي جاء بتصميم نال إعجاب جماهير القلعة الحمراء.

وظهر الخماسي وسام أبو على وطاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم وحسين الشحات في الإعلان الخاص بقميص الأهلي الثالث الذي جاء بتصميم مموه وباللون الرملي "البيج".

وتوج الأهلي مؤخرًا بلقب بطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويستأنف الأهلي تدريباته، اليوم السبت، استعدادًا لمواجعة العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال "كأس القارات للأندية"، والتي ينظمها الاتحاد الدولي "فيفا".

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي على أرضية ستاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس إنتركونتيننتال، ويأمل المارد الأحمر في تحقيق الانتصار لمواصلة مشواره في البطولة العالمية.