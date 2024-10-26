مبابي ضد ليفاندوفسكي، التشكيل المتوقع لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:37 صباحاً - يحل برشلونة ضيفا علي ريال مدريد، اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.



ويحتل برشلونة صدارة الترتيب في الليجا برصيد 27 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد ثانيا بـ24 نقطة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع للفريقين في الكلاسيكو، كالآتي:



تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: ميندي - روديجر - ميليتاو - فاسكيز.

الوسط: فالفيردي - كامافينجا - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: بينيا.

الدفاع: كوندي - إينيجو مارتينيز - كوبارسي - بالدي.

الوسط: كاسادو - بيدري - فيرمين لوبيز.

الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - لامين يامال.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة



تنطلق مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تذاع مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويتصدر برشلونة حاليًّا جدول الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويدخل برشلونة مباراة كلاسيكو الأرض بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على بايرن ميونخ بنتيجة 4/1، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي.

بينما حقق ريال مدريد ريمونتادا مثيرة، في الجولة نفسها، على بوروسيا دورتموند مساء الثلاثاء، بنتيجة 5/2.

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