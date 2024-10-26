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الرياضة - 10:06 - الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:06 - الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 10:06 صباحاً - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم السبت، استعدادًا لمواجعة العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال "كأس القارات للأندية"، والتي ينظمها الاتحاد الدولي "فيفا".

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، وصلت إلى القاهرة الدولي قادمة من الإمارات أمس الجمعة، بعد الفوز بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

ويدخل فريق الأهلي مباراة العين الإماراتي بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بلقب كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية.

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي على أرضية ستاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس إنتركونتيننتال، ويأمل المارد الأحمر في تحقيق الانتصار لمواصلة مشواره في البطولة العالمية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن منح جائزة مالية قدرها 2 مليون دولار للفريق الفائز في مباراة الأهلي والعين، كما سيحصل على كأس كبطل لبطولة الأفروآسيوية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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