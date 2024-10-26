كلاسيكو الأرض، مبابي يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الليجا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 09:49 صباحاً - الكلاسيكو، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم السبت إلى إسبانيا، لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في بطولة الدوري الإسباني.

ويحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كامافينجا.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة



تنطلق مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تذاع مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويتصدر برشلونة حاليًا جدول الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويدخل برشلونة مباراة كلاسيكو الأرض بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على بايرن ميونخ بنتيجة 4/1، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي.

بينما حقق ريال مدريد ريمونتادا مثيرة، في الجولة نفسها، على بوروسيا دورتموند مساء الثلاثاء، بنتيجة 5/2.

ويأمل ريال مدريد في معادلة رقم قياسي تاريخي مسجل باسم منافسه اللدود برشلونة، كصاحب أطول سلسلة «لا هزيمة» في المسابقة.

وفاز ريال مريد ٣١ مباراة وتعادل ١١ بمجموع ٤٢ مباراة، وتفصله مباراة فقط عن معادلة رقم برشلونة القياسي.

كما أن ريال مدريد يأمل فى الحفاظ على سلسلة عدم هزيمة أخرى، لكن على أرضه بمختلف المسابقات، التي تعود إلى أبريل ٢٠٢٣.

ويعاني ريال مدريد من الإصابات قبل مواجهة برشلونة، خاصة بعد تأكد غياب المهاجم البرازيلي رودريجو جوس، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لكن الفريق الملكى يعول على كيليان مبابي، الذي يخوض «الكلاسيكو» الأول له على الإطلاق، إضافة إلى صاحب الكرة الذهبية المنتظر، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويعول برشلونة على ثلاثية نارية هجومية، بوجود اللاعب الشاب من أصول مغربية لامين يامال، والبرازيلى رافينيا صاحب الهاتريك فى شباك بايرن ميونخ، والبولندى روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الإسباني.

ويغيب عن ريال مدريد فى الكلاسيكو كل من: دافيد ألابا، دانى كارفخال، تيبو كورتوا، رودريجو جوس، وإبراهيم دياز. فيما تتمثل غيابات برشلونة فى: رونالد أراوخو، مارك بيرنال، أندرياس كريستنسن، مارك أندريه تير شتيجن، فيران توريس.

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