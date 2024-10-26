الرياضة - 09:17 - تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو.. لمن الغلبة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:17 صباحاً - تتجه الأنظار صوب ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي، اليوم السبت، لمشاهدة مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025.

مباراة الكلاسيكو اليوم، يدخلها ريال مدريد وبرشلونة بمعنويات مرتفعة بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز الملكي على بوروسيا دورتموند بخمسة أهداف مقابل هدفين، وانتصر البلوجرانا على بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكعادة مباريات الفريقين، من المتوقع أن تشهد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة تنافسًا كبيرًا من أجل تحقيق الانتصار، كما أن ترتيب العملاقين في الدوري الإسباني يزيد من سخونة المواجهة، وسيقاتل كل فريق من أجل تحقيق الانتصار وخطف الثلاث نقاط.

ويتواجد برشلونة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة بعدما حقق 9 انتصارات وخسر في مباراة واحدة، بينما فاز ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة في 7 مباريات وتعادل 3 مرات.

وقبل مباراة الكلاسيكو اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، نستعرض في السطور التالية تاريخ مواجهات الفريقين:

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

التقى ريال مدريد وبرشلونة في 257 مباراة

فاز ريال مدريد في 106 مباراة

فاز برشلونة في 100 مباراة

تعادل ريال مدريد وبرشلونة في 51 مباراة

سجل ريال مدريد 436 هدفًا أمام برشلونة

سجل برشلونة 419 هدفًا أمام ريال مدريد

الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق هداف الكلاسيكو برصيد 26 هدفًا