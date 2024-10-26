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الرياضة - 09:17 - تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو.. لمن الغلبة؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:17 - تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو.. لمن الغلبة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:17 - تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو.. لمن الغلبة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:17 صباحاً - تتجه الأنظار صوب ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي، اليوم السبت، لمشاهدة مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025.

مباراة الكلاسيكو اليوم، يدخلها ريال مدريد وبرشلونة بمعنويات مرتفعة بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز الملكي على بوروسيا دورتموند بخمسة أهداف مقابل هدفين، وانتصر البلوجرانا على بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف.

ريال مدريد وبرشلونة

وكعادة مباريات الفريقين، من المتوقع أن تشهد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة تنافسًا كبيرًا من أجل تحقيق الانتصار، كما أن ترتيب العملاقين في الدوري الإسباني يزيد من سخونة المواجهة، وسيقاتل كل فريق من أجل تحقيق الانتصار وخطف الثلاث نقاط.

ويتواجد برشلونة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة بعدما حقق 9 انتصارات وخسر في مباراة واحدة، بينما فاز ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة في 7 مباريات وتعادل 3 مرات.

ريال مدريد وبرشلونة

وقبل مباراة الكلاسيكو اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، نستعرض في السطور التالية تاريخ مواجهات الفريقين:

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

التقى ريال مدريد وبرشلونة في 257 مباراة

فاز ريال مدريد في 106 مباراة

فاز برشلونة في 100 مباراة

تعادل ريال مدريد وبرشلونة في 51 مباراة

سجل ريال مدريد 436 هدفًا أمام برشلونة

سجل برشلونة 419 هدفًا أمام ريال مدريد

الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق هداف الكلاسيكو برصيد 26 هدفًا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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