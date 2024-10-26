عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 08:58 - تشكيل كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة المتوقع في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:58 - تشكيل كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة المتوقع في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:58 - تشكيل كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة المتوقع في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 08:58 صباحاً - تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة المتوقع.. قمة نارية تجمع بين ريال مدريد مع نظيره برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة بملعب سانتياجو برنابيو في الكلاسيكو الذي ينتظره عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن الجولة الـ11 من الليجا.

ريال مدريد صاحب الضيافة في مباراة اليوم يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة "فاز 7 وتعادل 3"، بينما يتواجد برشلونة في الصدارة برصيد 27 نقطة "فاز 10 وخسر مباراة".

ويدخل ريال مدريد وبرشلونة مباراة اليوم في كلاسيكو الدوري الإسباني بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ويبحث الفريق الملكي عن التساوي مع غريمه في عدد النقاط، بينما يأمل الفريق الكتالوني في الابتعاد أكثر بالصدارة.

وتنطلق مباراة ريال مدريد مع برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة اليوم

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، فالفيردي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد اليوم

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق