الرياضة - 08:58 - تشكيل كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة المتوقع في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 08:58 صباحاً - تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة المتوقع.. قمة نارية تجمع بين ريال مدريد مع نظيره برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة بملعب سانتياجو برنابيو في الكلاسيكو الذي ينتظره عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن الجولة الـ11 من الليجا.

ريال مدريد صاحب الضيافة في مباراة اليوم يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة "فاز 7 وتعادل 3"، بينما يتواجد برشلونة في الصدارة برصيد 27 نقطة "فاز 10 وخسر مباراة".

ويدخل ريال مدريد وبرشلونة مباراة اليوم في كلاسيكو الدوري الإسباني بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ويبحث الفريق الملكي عن التساوي مع غريمه في عدد النقاط، بينما يأمل الفريق الكتالوني في الابتعاد أكثر بالصدارة.

وتنطلق مباراة ريال مدريد مع برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة اليوم

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، فالفيردي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد اليوم

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا.