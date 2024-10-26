كلاسيكو الأرض، ريال مدريد يواجه برشلونة في قمة الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:30 صباحاً - تتجه أنظار محبي الكرة صوب إستاد «سانتياجو برنابيو»، في تمام العاشرة مساء اليوم السبت، حيث تُقام مباراة ريال مدريد وضيفه برشلونة، في قمة منافسات الجولة الـ١١ ببطولة الدوري الإسباني.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد انتصارهما على بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا، بنتيجتى ٥-٢ لصالح الريال، و٤-١ لصالح برشلونة على الترتيب، ليبرهنا على قوتهما هذا الموسم.

موقف ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني

ويتأخر ريال مدريد عن برشلونة صاحب صدارة جدول الترتيب بالدوري الإسباني بفارق ٣ نقاط فقط، ويأمل في معادلة رقم قياسي تاريخي مسجل باسم منافسه اللدود، كصاحب أطول سلسلة «لا هزيمة» في المسابقة. وفاز ريال مريد ٣١ مباراة وتعادل ١١ بمجموع ٤٢ مباراة، وتفصله مباراة فقط عن معادلة رقم برشلونة القياسي.

كما أنه يأمل فى الحفاظ على سلسلة عدم هزيمة أخرى، لكن على أرضه بمختلف المسابقات، التي تعود إلى أبريل ٢٠٢٣.

ويعاني ريال مدريد من الإصابات قبل مواجهة برشلونة، خاصة بعد تأكد غياب المهاجم البرازيلي رودريجو جوس، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لكن الفريق الملكى يعول على كيليان مبابي، الذي يخوض «الكلاسيكو» الأول له على الإطلاق، إضافة إلى صاحب الكرة الذهبية المنتظر، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويعول برشلونة على ثلاثية نارية هجومية، بوجود اللاعب الشاب من أصول مغربية لامين يامال، والبرازيلى رافينيا صاحب الهاتريك فى شباك بايرن ميونخ، والبولندى روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الإسباني.

ويغيب عن ريال مدريد فى الكلاسيكو كل من: دافيد ألابا، دانى كارفخال، تيبو كورتوا، رودريجو جوس، وإبراهيم دياز. فيما تتمثل غيابات برشلونة فى: رونالد أراوخو، مارك بيرنال، أندرياس كريستنسن، مارك أندريه تير شتيجن، فيران توريس.

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