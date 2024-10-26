عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

أزمات تواجه ريال مدريد وبرشلونة قبل كلاسيكو الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أزمات تواجه ريال مدريد وبرشلونة قبل كلاسيكو الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

أزمات تواجه ريال مدريد وبرشلونة قبل كلاسيكو الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:12 صباحاً - سلطت تقارير عالمية الأضواء على المواجهة المرتقبة بين  ريال مدريد وبرشلونة، حيث يستضيف  ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل النادي الملكي، مواجهة مهمة للغاية أمام غريمه برشلونة في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

 ويواجه فيها كارلو أنشيلوتي تحديات عديدة، ويجب عليه أن يضع في اعتباره عدة عوامل قد تؤثر على نتيجتها.

كلاسيكو الأرض، مباراة ريال مدريد وبرشلونة 

ورصد موقع "tribuna" تلك العوامل في تقرير سبق المباراة، وشدد من خلاله على أن المدرب الإيطالي سيكون عليه الانتباه لها في تحضيره لتلك المباراة المهمة.

فاز ريال مدريد في آخر أربع مواجهات له ضد برشلونة، وكان ثلاثة من هذه الانتصارات في الموسم الماضي، وقد أظهر الملكي كل مباراة أداءً ومستويات مختلفة.

ويحذر الموقع أنشيلوتي من إمكانية التراخي أمام برشلونة بعد كل تلك الانتصارات المتتالية أمام هذا الجيل من نجوم النادي الكتالوني.

فيما ذكر الموضع أن أنشيلوتي يدرك أن برشلونة سيعطي ريال مدريد الكثير من التحديات التكتيكية بأسلوب اللعب الخاص بهم، بالأخص طريقة الضغط العالي ومصيدة التسلل.

هذا بالإضافة إلى خطورة رافينيا في الهجوم، بعد الهاتريك الأخير الذي سجله، حيث تحدث الموقع عن إمكانية اللعب بإدواردو كامافينا في وسط الملعب على أن يتم نقل أوريليان تشواميني إلى الدفاع ليقدم قوة إضافية في مواجهة جناح برشلونة البرازيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق