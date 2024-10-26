أزمات تواجه ريال مدريد وبرشلونة قبل كلاسيكو الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:12 صباحاً - سلطت تقارير عالمية الأضواء على المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل النادي الملكي، مواجهة مهمة للغاية أمام غريمه برشلونة في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويواجه فيها كارلو أنشيلوتي تحديات عديدة، ويجب عليه أن يضع في اعتباره عدة عوامل قد تؤثر على نتيجتها.

كلاسيكو الأرض، مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ورصد موقع "tribuna" تلك العوامل في تقرير سبق المباراة، وشدد من خلاله على أن المدرب الإيطالي سيكون عليه الانتباه لها في تحضيره لتلك المباراة المهمة.

فاز ريال مدريد في آخر أربع مواجهات له ضد برشلونة، وكان ثلاثة من هذه الانتصارات في الموسم الماضي، وقد أظهر الملكي كل مباراة أداءً ومستويات مختلفة.

ويحذر الموقع أنشيلوتي من إمكانية التراخي أمام برشلونة بعد كل تلك الانتصارات المتتالية أمام هذا الجيل من نجوم النادي الكتالوني.

فيما ذكر الموضع أن أنشيلوتي يدرك أن برشلونة سيعطي ريال مدريد الكثير من التحديات التكتيكية بأسلوب اللعب الخاص بهم، بالأخص طريقة الضغط العالي ومصيدة التسلل.

هذا بالإضافة إلى خطورة رافينيا في الهجوم، بعد الهاتريك الأخير الذي سجله، حيث تحدث الموقع عن إمكانية اللعب بإدواردو كامافينا في وسط الملعب على أن يتم نقل أوريليان تشواميني إلى الدفاع ليقدم قوة إضافية في مواجهة جناح برشلونة البرازيلي.

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