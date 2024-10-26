لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:40 صباحاً - فتح محمد طارق لاعب الزمالك النار على مجلس إدارة نادي الزمالك بعد عدم قيده في قائمة الأبيض بعد غلق باب القيد في مصر.

محمد طارق لاعب الزمالك، كلمتك

ولم يتم قيد محمد طارق في قائمة الزمالك بعد انتهاء إعارته لصفوف المصري نهاية الموسم الماضي.

وكتب محمد طارق لاعب الزمالك عبر صفحته الرسمية على إنستجرام: بعد إغلاق باب القيد كنت محتاج احترافية واحترام في التعامل من إدارة الزمالك أنا شبه هقعد شهرين بدون نادي.

وواصل: “أما النادي اللي اتربيت فيه ولعبت وكسبت معاه بطولات وأنا ابن النادي وأكون راجع من أولمبياد باريس عشان أنزل التدريب وأكلم المسؤولين وشهرين ما حدش يرد ولا يتواصلوا معايا”.

وتابع: “لا يوجد عندي مانع تفسخ عقدي لأن هذه الكرة وهذا جزء من الاحتراف ولكن أنتم لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين في نادٍ كبير ولا تعرفون معنى احترام اللاعب الصغير عكس أي نادي تاني”.

صفقات الزمالك بعد غلق القيد الصيفي

وأغلق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.

فيما تمكن الزمالك، من إبرام عدة صفقات قوية وصلت إلى 5 لاعبين هم: «الفلسطيني عمر فرج، المغربي محمود بنتايك، السنغالي سيدي ندياي، محمد حمدي، البولندي كونراد ميشالاك».

في الوقت الذي رحل عنه عدد من اللاعبين أبرزهم سيد عبد الله نيمار.

أغلق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.

اتحاد الكرة كان قد أعلن فتح باب القيد الصيفي للأندية منذ يوم 31 أغسطس الماضي حتى 25 أكتوبر الجاري.

واستمر القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز في تسجيل اللاعبين الجدد لمدة شهرين في الفترة من 31 أغسطس الماضى حتى يوم 7 سبتمبر بالنسبة للاعبين القدامى.

وبدأت قيد القائمة الثانية والصفقات الجديدة حتى الليلة.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد نشر أهم 10 بنود في لائحة القيد الجديدة، والتي شملت موعد فتح وغلق باب القيد الصيفي، وموعد فتح وغلق باب القيد الشتوي والذي يبدأ من 1 يناير وحتى 31 من نفس الشهر لعام 2025، بالإضافة السماح بقيد 30 لاعبًا للفريق الأول وقيد 5 لاعبين تحت السن.

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