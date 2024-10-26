أبرزهم الثنائي المغربي، تعرف على صفقات الأهلي بعد غلق القيد الصيفي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:26 صباحاً - أغلق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.

وضم النادي الأهلي 4 لاعبين بالميركاتو المنتهي وهم: «يوسف أيمن، الثنائي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله، وعمر الساعي»، وذلك بعدما رحل عنه عدد كبير من اللاعبين سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة، وأبرزهم المالي أليو ديانج وأحمد عبد القادر، والفرنسي أنتوني موديست.

اتحاد الكرة كان قد أعلن فتح باب القيد الصيفي للأندية منذ يوم 31 أغسطس الماضي حتى 25 أكتوبر الجاري.

واستمر القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز في تسجيل اللاعبين الجدد لمدة شهرين في الفترة من 31 أغسطس الماضى حتى يوم 7 سبتمبر بالنسبة للاعبين القدامى.

وبدأت قيد القائمة الثانية والصفقات الجديدة حتى الليلة.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد نشر أهم 10 بنود في لائحة القيد الجديدة، والتي شملت موعد فتح وغلق باب القيد الصيفي، وموعد فتح وغلق باب القيد الشتوي والذي يبدأ من 1 يناير وحتى 31 من نفس الشهر لعام 2025، بالإضافة السماح بقيد 30 لاعبًا للفريق الأول وقيد 5 لاعبين تحت السن.

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