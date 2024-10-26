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الرياضة - 12:59 - نسمة محجوب عن مشاركتها بمهرجان القلعة: «بستني الحلفة دي وجمهورها».. فيديو - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:59 - نسمة محجوب عن مشاركتها بمهرجان القلعة: «بستني الحلفة دي وجمهورها».. فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:59 - نسمة محجوب عن مشاركتها بمهرجان القلعة: «بستني الحلفة دي وجمهورها».. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:59 صباحاً - أكدت المطربة نسمة محجوب، على انتظار حفلها بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، عامًا بعد الآخر، نظرًا لأن طبيعة الجمهور مختلفة عن حفلاتها الآخرى.

وأضافت نسمة محجوب، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «أنا بستنى الحفلة دي بصراحة، وأنا بحبها قوي لأن جمهورها كبير وجايين يتبسطوا مش بس يسمعوا، في حفلات تانية الجمهور بيحب يسمع، لكن جمهور القلعة عايز يتبسط ويقوم ويسقف وبنلعب معاهم».

وأوضحت نسمة محجوب، أن جمهور مهرجان القلعة، حافظًا لأغانيها، ويطالبها بأداء أغاني من ألبوماتها، قائلة: «في آخر حفلة كنا عاملين برنامج معين، وروحنا تقريبًا في نص الحفلة غيرناه، من كثرة الطلبات لأغاني تانية غير اللي في البرنامج».

وتابعت نسمة محجوب، أنها لم تتوقع أن الجمهور متابعًا لأغانيها بهذا الشكل، مشيرة إلى أن فرقتها الموسيقية مستعدة دائمًا لأداء أغانيها، ولكن إذا كان هناك طلبات بأداء أغاني ليست من أغانيها تعتذر للجمهور عن غنائها خاصًة إذا كانت لا تعرفها.

وتطرقت نسمة محجوب خلال اللقاء للحديث عن النجمة الكبيرة فيروز، مؤكدة على أنها تحب جميع أغانيها، قائلة: «أنا عمومًا بميل للأغاني اللي بحس فيها جزء شرقي مع جزء غربي، وعشان كده أنا بحب أغاني فيروز، وماجدة الرومي، لبنان عمومًا بحس اختيارهم للأغاني أكثر».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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