الرياضة - 11:34 - الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الأخدود بالدوري السعودي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:34 مساءً - تعادل الأهلي مع ضيفه الأخدود بهدف لكل فريق، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفن لكرة القدم.

وتقدم الأخدود في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق سافيور جودوين، قبل أن يدرك رياض محرز التعادل للأهلي في الدقيقة 62.

ورفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، وهو يبتعد بفارق أربع نقاط فقط خلف المراكز الأربع الأولى في الترتيب.

على الجانب الآخر، رفع الأخدود رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس عشر.