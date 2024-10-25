الرياضة - 11:18 - هنا جودة تصعد إلى ربع نهائى بطولة مونبلييه لتنس الطاولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:18 مساءً - في مفاجاة من العيار الثقيل.. أطاحت هنا جودة، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، بالصينية تشين ثينجتونج، المصنفة السادسة عالميا، من الدور الـ 16 ببطولة مونبلييه العالمية لتنس الطاولة بفرنسا، وذلك بمنافسات فردي السيدات.

وتغلبت هنا جودة على اللاعبة الصينية 3-1 بنتائج اشواط 11-6 و12-10 و5-11 و11-7، لتتأهل هنا جودة بذلك لمواجهة لاعبة من الصين تايبيه بالدور الربع النهائي.

وكانت هنا جودة صعدت لدور الـ 16 عقب فوزها على لاعبة من الصين تايبيه أيضا 3-1 بالدور الأول 32.

وودعت دينا مشرف منافسات البطولة من الدور الأول عقب خسارتها أمام لاعبة من اليابان 0-3.

وفي منافسات فردي الرجال، ودع عمر عصر البطولة من الدور الاول 32 عقب الخسارة امام لاعب من الدنمارك 0-3.

وتقام البطولة الفرنسية خلال الفترة من 22 حتى 27 أكتوبر الجاري.