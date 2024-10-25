الدوري الإنجليزي، ليستر سيتي يتعادل 1ـ1 مع نوتنجهام فورست بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:08 مساءً - تعادل فريق ليستر سيتي مع نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 1ـ1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم اليوم علي ملعب “ كينج باور ” في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

و افتتح التسجيل فريق نوتنجهام فورست في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب رايان ياتس، ثم تعادل ليستر سيتي في الدقيقة 23 عن طريق جيمي فاردي.

تشكيل ليستر سيتي أمام نوتنجهام فورست

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول -21 نقطة.

2- مانشستر سيتي - 20 نقطة.

3- أرسنال - 17 نقطة.

4- أستون فيلا - 17 نقطة.

5- برايتون - 15 نقطة.

6- تشيلسي - 14 نقطة.

7- توتنهام هوتسيبر - 13 نقطة.

8- نيوكاسل يونايتد - 12 نقطة.

9- فولهام - 11 نقطة.

10- بورنموث - 11 نقطة.

11- مانشستر يونايتد - 11 نقطة.

12- نوتنجهام فورست - 10 نقاط.

13- برينتفورد - 10 نقاط.

14- ليستر سيتي - 9 نقاط.

15- وست هام يونايتد - 8 نقاط.

16- إيفرتون - 8 نقاط.

17-إيبسويتش تاون - 4 نقاط.

18- كريستال بالاس - 3 نقاط.

19- ساوثهامبتون - نقطة واحدة.

20- وولفرهامبتون - نقطة واحدة.

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