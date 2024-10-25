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الرياضة - 10:38 - باتريس موتسيبي يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:38 - باتريس موتسيبي يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:38 - باتريس موتسيبي يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:38 مساءً - أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، ترشحه لرئاسة الاتحاد في ولاية جديدة.

وقال موتسيبي في بيان رسمي اليوم الجمعه:"بناء على طلبات من عدد كبير من رؤساء اتحادات أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء الاتحادات الإقليمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، وافق رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي أخيرًا على الترشح في الانتخابات الرئاسية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقرر إجراؤها في مارس 2025".

وكان موتسيبي قد تولى منصب رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" منذ عام 2021، وتجرى الانتخابات يوم 12 مارس المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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