الرياضة - 10:38 - باتريس موتسيبي يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:38 مساءً - أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، ترشحه لرئاسة الاتحاد في ولاية جديدة.

وقال موتسيبي في بيان رسمي اليوم الجمعه:"بناء على طلبات من عدد كبير من رؤساء اتحادات أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء الاتحادات الإقليمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، وافق رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي أخيرًا على الترشح في الانتخابات الرئاسية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقرر إجراؤها في مارس 2025".

وكان موتسيبي قد تولى منصب رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" منذ عام 2021، وتجرى الانتخابات يوم 12 مارس المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.