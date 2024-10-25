عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 10:22 - تذكرتي تعلن تعليمات هامة لحضور مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:22 - تذكرتي تعلن تعليمات هامة لحضور مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:22 - تذكرتي تعلن تعليمات هامة لحضور مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:22 مساءً - كشفت شركة تذكرتي، اليوم الجمعة، عن إرشادات حضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس إنتركونتيننتال "كأس القارات للأندية"، وذلك لتسهيل عملية دخول استاد القاهرة.

ويستضيف الأهلي نظيره العين الإماراتي على أرضية ستاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء، في الدوري الثاني لبطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاءت الإرشادات كالتالي:

الإلتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة 2 ظهراً لتسهيل عملية دخول الاستاد.

لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي FAN ID الخاصة بك.

لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي FAN ID لموسم 2024-2025.

عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة و تذكرتي FAN ID الخاصة بك.

إرتداء بطاقة تذكرتي FAN ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق