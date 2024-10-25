الرياضة - 10:22 - تذكرتي تعلن تعليمات هامة لحضور مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:22 مساءً - كشفت شركة تذكرتي، اليوم الجمعة، عن إرشادات حضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس إنتركونتيننتال "كأس القارات للأندية"، وذلك لتسهيل عملية دخول استاد القاهرة.

ويستضيف الأهلي نظيره العين الإماراتي على أرضية ستاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء، في الدوري الثاني لبطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاءت الإرشادات كالتالي:

الإلتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة 2 ظهراً لتسهيل عملية دخول الاستاد.

لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي FAN ID الخاصة بك.

لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي FAN ID لموسم 2024-2025.

عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة و تذكرتي FAN ID الخاصة بك.

إرتداء بطاقة تذكرتي FAN ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال.