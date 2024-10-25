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الدوري السعودي، أهلي جدة يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، أهلي جدة يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، أهلي جدة يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:17 مساءً - تقدم فريق الأخدود علي  أهلي جدة بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم اليوم علي ملعب “ مدينة الملك عبدالله” في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين. 

 

وشهدت الدقيقة 6+45 ركلة جزاء ضائعة لفريق الأخدود عن طريق سافيور جودوين، قبل أن يعود نفس اللاعب لتسجل هدف التقدم في الدقيقة الثامنة من الوقت البدل الضائع. 

 

أعلن ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة منافسه الأخدود في المباراة المقرر  أن تجمع بينهما اليوم علي ملعب “ مدينة الملك عبدالله” في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين. 

 

تشكيل الأهلي أمام الأخدود 

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ترتيب الأهلي والأخدود في الدوري السعودي 


ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، ويأتي الأخدود في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط فقط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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